"Bonjour.



J'ai bien reçu votre publicité dans ma boîte aux lettres. Maintenant prenez le temps de réfléchir à ceci :

- vous n'avez pas respecté mon souhait en tant que personne (Je ne souhaite pas recevoir de publicités : autocollant STOP PUB collé sur ma boîte aux lettres)

- vous n'avez pas respecté la loi (autocollant STOP PUB).



En prenant ces deux points en considération, essayez de vous mettre à ma place et d'évaluer la confiance que je pourrais avoir en vous.

Comment pouvez-vous espérer que je fasse affaire avec vous ?



Donc ce sera NON, de plus:

- Rappel de la loi : Le non respect d'un autocollant STOP PUB pour une personne morale est puni d'une amende de 7500€ (somme majorée en cas de récidive).

- non, vous ne pouvez pas non plus vous cacher derrière un mauvais comportement de votre prestataire de distribution : vous en êtes responsable.

- je ferai mon possible autour de moi (famille, amis, collègues, réseaux sociaux...) afin qu'ils vous évitent et choisissent en priorité vos concurrents.





J'espère qu'à l'avenir cela vous fera réfléchir avant de violer la loi et les souhaits de vos potentiels clients.



PS: Le fait que vous mentionniez "Vu sur CNews" sur la couverture est un repoussoir en ce qui me concerne. Vous contribuez à financez une chaîne d'extrême-droite."