J'ai juste envie de pousser un petit coup de gueule concernant le VIH, car je vois à quel point les gens sont mal informés, et à quel point le gouvernement ne fait pas son boulot. Donc, voici des faits :



- Le SIDA (syndrome déclenché par le virus du VIH) a tué plus de 36 millions de personnes dans le monde, et il tue encore.

- On peut être porteur du VIH pendant de longues années sans s'en apercevoir. FAITES VOUS DEPISTER.

- Il n'existe AUCUN moyen de guérir du VIH. On peut seulement maintenir le virus sous contrôle avec un traitement adapté.

- Ce traitement pour maintenir le virus sous contrôle coûte CHER à la société et il est contraignant, donc évitez de vous faire contaminer.

- Le virus s'en fout totalement de votre orientation sexuelle : FAITES VOUS DEPISTER et protégez-vous, même si vous êtes hétéro.

- En France (et dans beaucoup de pays) le dépistage est GRATUIT et ANONYME. FAITES VOUS DEPISTER.

- Quelqu'un de séropositif et qui suit correctement son traitement (donc avec un taux indétectable dans le sang) ne PEUT PAS transmettre le virus, même lors d'un rapport non protégé. Ne soyez pas sérophobes.

- Quelqu'un de séronégatif peut bénéficier de la PREP (Prophylaxie Pré-exposition) : Un cachet par jour et vous ne POUVEZ PAS attraper le VIH, même en ayant une relation sexuelle non protégée avec quelqu'un qui est séropositif.

- En France, la PREP est gratuite (et non vous n'êtes pas obligé·e de passer par votre médecin de famille, les centres de dépistage peuvent prescrire. Contactez le CeGIDD de votre région).



➡️ Vous avez les moyens de vous informer, vous faire tester et vous protéger, gratuitement. Soyez responsable pour vous, pour les autres : FAITES-LE.

Nous avons, collectivement, le moyen de faire disparaître ce virus.