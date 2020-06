Je comprenais pas pourquoi ce satané portable HP refusait de booter "gneu gneu y'a pas d'OS" alors qu'Ubuntu s'est installé nickel et que grub est allé mettre ses petits fichiers efi là où il faut (et que ça marche partout ailleurs).



J'ai trouvé.



HP a CODÉ LES CHEMINS DES FICHIERS EFI EN DUR DANS LEUR BIOS. 😡



Et devinez quel chemin ils ont codé ?

"/Microsoft/boot/bootmgfw.efi" BIEN SÛR !



Rrrhhââââ



(Bon un petit "cp" est c'est réglé, mais groumpf quand même.)



Je hais HP.



PS: Pour info:

cp ubuntu/grubx64.efi Microsoft/Boot/bootmgfw.efi

ou

cp ubuntu/grubx64.efi Boot/Bootx64.efi

