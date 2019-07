C'est quand on utilise un tout petit ordinateur comme le Raspberry Pi qu'on se rend compte qu'en fait, avec aussi *peu*, on peut faire beaucoup: dessins (j'ai suivi des tuto Inkscape), regarder des vidéos ou écouter de la musique, faire de la bureautique (LibreOffice fonctionne vraiment très bien)...



...sauf naviguer sur le web.

Là, c'est tellement LOURD et LENT que c'est carrément inutilisable.

J'ai tellement honte de ce gigantesque gaspillage de CPU pour afficher trois trucs à l'écran. J'ai tellement honte.



J'ose espérer que le Raspberry Pi 4 - bien plus puissant - sera suffisant, mais j’attends de voir en pratique.

