ZeroBin is a minimalist, opensource online pastebin where the server has zero knowledge of pasted data.
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in the browser
using 256 bits AES.
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ZeroBin
Because ignorance is bliss
Alpha 0.19.2
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Discussion
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