ZeroBin is a minimalist, opensource online pastebin where the server has zero knowledge of pasted data. Data is encrypted/decrypted in the browser using 256 bits AES. More information on the project page.
Note: This is a test service: Data may be deleted anytime. Kittens will die if you abuse this service.

ZeroBin


Because ignorance is bliss


Alpha 0.19.2

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