Wiki de sebsauvage.net

Cette page est une ébauche.

Ubuntu est une distribution grand public facile à installer et tout à fait viable comme environnement de bureau. On envisage ici le RaspberryPi, mais tous ces conseils sont également valables pour PC.

Pourquoi Ubuntu Mate et pas une autre ?

Parce qu'on bénéficie d'un environnement de travail complet, facile à installer, avec des logiciels récents.

Parce que les mises à jour de sécurité sont suivies (et même installées automatiquement quotidiennement).

Parce que rares sont les distributions à proposer des versions Raspberry Pi.

Que beaucoup de distributions pour Raspberry Pi sont à base de vieux paquets (exemple: ancienne version de Firefox dans Raspbian).

Pourquoi pas Lubuntu ? Parce que Lubuntu ne propose qu'Ubuntu 16.04 pour le Raspberry, bien trop ancienne.

Pourquoi Ubuntu Mate ? Parce que le bureau MATE est un terrain connu. Parce qu'ils maintiennent une version d'Ubuntu spécifiquement adaptée au Raspberry (audio jack+HDMI, décodage matériel VLC et ffmpeg, etc.)

Parce qu'Ubuntu équipé du bureau LXDE consomme moins de 300 Mo de RAM.

Ce que nous allons faire dans cette page, c'est installer Ubuntu Mate et remplacer le bureau MATE par LXDE pour l'alléger encore plus. Un Ubuntu MATE consomme 472 Mo de RAM, ce qui n'est déjà pas beaucoup. En remplaçant par le bureau LXDE, on descend à 287 Mo, sans sacrifier au confort d'utilisation.

Mon choix s'est donc porté sur Ubuntu Mate (LTS) : https://ubuntu-mate.org/download/

Ubuntu Mate 32 bits 18.04 : https://ubuntu-mate.org/download/armhf/bionic/ Pour Raspberry:

Ubuntu Mate 64 bits 18.04 : https://ubuntu-mate.org/download/amd64/bionic/ Pour PC:

D'une manière générale, un Ubuntu avec LXDE est un excellent choix pour recycler de vieux ordinateurs, même avec seulement 1 Go de RAM: Environnement de bureau connu et confortable.

Système d'exploitation qui consomme peu de mémoire.

Mises à jour de sécurité en temps et en heure.

Logiciels récents. , même avec seulement 1 Go de RAM:

Je ne vais pas ré-expliquer en détails les raisons des choix techniques faits ci-dessous: Cette page est juste une checklist pour moi pour l'installation et la configuration d'Ubuntu Mate pour le Raspberry.