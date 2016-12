Voici ma sélection actuelle d'applications Android, si ça peut aider.

Je privilégie les applications légères (je n'ai qu'un HTC Wildfire, donc avec une faible puissance de processeur), gratuites (je n'ai pas trop envie de payer) et qui suivent si possible le principe du KISS (c'est à dire: simples et qui ne font pas chier leur monde).

Voici donc la liste:

Juste une remarque en passant: Le niveau des commentaires sur l'Android Market est tout simplement atterrant.