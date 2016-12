Voilà, c'est fait. Je ne suis absolument pas surpris que ça vienne d'Orange qui a toujours été à la pointe pour marcher sur la gueule de ses clients.

Si vous êtes client ADSL Orange, désormais Orange espionnera systématiquement tout votre trafic internet (protocoles utilisés, pages visitées, etc.) en utilisant bien sûr la technologie DPI (oui, la même technologie utilisée en Chine, en Syrie, en Lybie et dans toutes les dictatures pour espionner les dissidents). Pour gagner plus de fric, bien sûr, en monétisant votre vie privée.

Ah non, pardon, je n'ai pas le droit de dire "espionner", puisque le client aura signé l'autorisation, car c'est enrobé dans un beau discours commercial qui fait que Mme.Michu - qui n'a jamais entendu parler de DPI - n'aura pas la moindre idée de ce qui lui arrive mais aura quand même donné son accord. Pour faire une comparaison, c'est comme si la Poste se donnait le droit d'ouvrir la totalité de votre correspondance pour en lire de contenu afin de savoir ce que vous aimer, où vous voulez aller en vacances, ce que vous avez commandé, avec qui vous discutez... bref, tout.

Dans la vie non-numérique (vous savez, celle qui n'est pas sur internet), même les députés les plus conservateurs hurleraient au fascisme. Mais comme d'habitude, sur internet, l'esprit critique disparaît et personne ne bronche. Vous vous souvenez quand je vous disais que Orange serait le dernier FAI que je choisirais ? Vous comprenez, maintenant ? Et Orange a fait des miracles année après année. Là c'est le clou dans le cercueil de votre vie privée. Allo, la CNIL ?

Vous êtes abonné ADSL Orange et vous ne voulez pas être espionné ? Il vous faudra envoyer un courrier papier pour y échapper. Bienvenu en 2012.

Il y a internet, et il y a internet filtré et espionné par Orange. Bienvenue dans la Censure 2.0.



EDIT: Orange dément: « nous ne procédons pas à l'analyse des données de navigation du client ». Excusez-moi, Orange, mais les "données relatives à votre trafic", ça reste vraiment flou, assez flou pour englober légalement le DPI. C'est quoi les données ? Les débits ? La taille des paquets ? Les entêtes ? Les IP ou port destination ? Le contenu des paquets ?

Étant donné qu'Orange Préférence existe, les équipements DPI sont donc bien présent sur le réseau Orange, et ces équipements mangent tout le trafic qui arrive. Je ne pense pas qu'Orange ait un réseau qui prenne tout le trafic des "non-DPI", et l'autre celui des "Préférence", non ? Donc tout le monde passe par le DPI d'Orange, qu'ils exploitent les données ou non après.

Notez qu'il y a des soupçons envers d'autres FAI sur la présence d'appareils DPI.