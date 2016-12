Samedi, Timo a eu une excellente idée.

Comme vous le savez (ou pas, si vous ne résidez pas en France), à la télévision française il est interdit de faire de la publicité pour des livres. La raison ? Éviter de favoriser les grosses maisons d'édition, qui ont forcément plus de moyens financiers. Hop... tout le monde à égalité.

Maintenant, vus les efforts que font les éditeurs de musique en ligne (comme Jamendo) et - à l'opposé - le fric indécent que se font les majors du disque, Timo propose d'interdire les publicités pour les CD à la télé. C'est une brillante idée !

Non seulement cela laissera peut-être un peu plus de chance aux bons petits éditeurs (et aux bons artistes), mais en plus cela nous débarrassera d'une incroyable quantité de publicités de merde. Ouais !.... Je vote pour !

Et si pour une fois, c'est la qualité qui faisait la fortune d'un artiste, et non la quantité de millions de dollars balancés dans sa campagne marketing ?

Merci Timo pour ce trait de génie.