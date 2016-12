En ce moment, ça buzz un peu autour de la charte de bonne conduite de Microsoft Live (et ses services associés comme SkyDrive), qui semble être l'une des plus restrictives existantes.

Prenons le temps d'examiner quelques "interdits" du service et trouver des cas d'utilisation entrant en conflit. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de diffuser des images de Christine Boutin avec un comcombre dans le cul chevauchant une licorne pour se faire jeter du service:

depicts nudity of any sort including full or partial human nudity or nudity in non-human forms such as cartoons, fantasy art or manga.

Donc vous ne pouvez pas stocker vos propres photos (un peu dénudées), même si elles sont dans l'espace privé du service. Si vous êtes naturiste, c'est raté. Vous aimez les mangas ? C'est interdit. Vous ne pourrez pas les y stocker. Si vous aimez la photographie de nu, même topo. Microsoft n'acceptera pas ça. Le nu, c'est MAL.

Si je veux faire un backup de mes photos de famille, c'est tout simplement impossible: J'ai quelques photos de mes enfants, âgés de quelques mois, nus dans le bain. C'est complètement con, non ?

incites, advocates, or expresses pornography, obscenity, vulgarity, profanity, hatred, bigotry, racism, or gratuitous violence.

Pas de gros mots chez Microsoft. Il faut penser droit, avoir un balai dans le cul, être politiquement correcte et parler poliment. Ah, et aussi respecter la religion: Pas de blasphème ("profanity"). Si vous publiez une image qui choque les pratiquants d'une des nombreuses religions de cette planète, on vous jette dehors. Aucune chance non plus d'y stocker un exemplaire de Charlie Hebdo ou Fluide Glaciale. Encore moins les BD de PirateSourcil. Ne pensez pas non plus y mettre un recueil de vos plus mauvaises blagues, la vulgarité ("vulgarity") est bannie. Les gros mots, c'est SALE. Si vous voulez mettre des photos violentes d'abus des forces de l'ordre ou d'une dictature, direction la sortie: Les images de violence sont interdites (J'imagine que l'appréciation de "gratuitous" se fera au doigt mouillé, Microsoft ayant certaines habitudes avec les dictatures).

misrepresents the source of anything you post or upload, including impersonation of another individual or entity.

C'est exactement la raison qu'a invoqué Twitter pour fermer tous les comptes parodiques de Sarkozy.

provides or creates links to external sites that violate this Code of Conduct

Mettre du contenu interdit ou juste mettre un lien vers des sites contraires à cette charte conduira à la fermeture de votre compte. Donc si vous avez fait des liens vers un site et que - soyons fous - les commentaires sur ce site contiennent des gros mots ou que le site publie un autre article avec une image un peu ollé-ollé, Microsoft aura le droit de fermer votre compte aussi. La survie de votre LiveID va dépendre de ce que publie chacun des sites vers lequel vous avez fait un lien.

Si vous voulez documenter, contredire et combattre une secte ou un groupe extrémiste en faisant des liens vers leurs articles, c'est un motif pour Microsoft pour vous fermer le service.

includes content that is protected by intellectual property laws, rights of privacy or publicity, or any other applicable law unless you own or control the rights thereto or have received all necessary consents.

Donc je ne peux pas mettre dans mon cloud Microsoft ma collection de musique pour pouvoir l'écouter où que je sois ? En effet: 1) c'est protégé par le droit d'auteur, 2) je n'ai effectivement pas les droits sur cette musique.... et 3)... suis-je bête ! Je n'ai pas pensé à demander à Vivendi-Universal-Time-Warner-EMI-Sony-Polydor-BMG l'autorisation de stocker la musique que j'ai achetée sur mon cloud ! Quel bêta je fais.

is designed to solicit, or collect personally identifiable information of any minor (anyone under 18 years old), including, but not limited to: name, email address, home address, phone number, or the name of their school.

Je suppose qu'il sera impossible de monter, sur l'hébergement Microsoft, des sites d'urgence pour collecter des informations sur des enfants disparus ?

invades anyone's privacy by attempting to harvest, collect, store, or publish private or personally identifiable information, such as passwords, account information, credit card numbers, addresses, or other contact information without their knowledge and willing consent.

Donc si je diffuse le nom et l'adresse de mon député pour qu'on lui envoie une pétition ou des lettres d'information, Microsoft me coupe le service ? Si je publie l'adresse email publique d'un journaliste, mais sans son consentement, je me fais jeter aussi ?

is illegal or violates any applicable local and national laws; including but not limited to child pornography, bestiality, incest, illegal drugs, software piracy, and harassment.

Un simple lien vers le site de VideoLan pourra donc être un motif pour vous jeter dehors. Pourquoi ? Parce que VLC inclue un système de contournement des DRM pour lire (entre autres) les DVD. On appréciera également la grosse porte ouverte « not limited to » qui permet à Microsoft d'éjecter tout ce qui ne lui plaira pas.

threatens, stalks, defames, defrauds, degrades, victimizes or intimidates an individual or group of individuals for any reason; including on the basis of age, gender, disability, ethnicity, sexual orientation, race or religion; or incites or encourages anyone else to do so.

Vous ne pourrez donc pas dire du mal de la Scientologie, ni des extrémistes religieux. Ni même, donc, critiquer les états religieux ?

harms or disrupts, or intends to harm or disrupt, another user's computer or would allow you or others to illegally access software or bypass security on Web sites, or servers, including but not limited to spamming.

Si vous pensiez essayer de combattre ou infiltrer les centres de contrôle des botnets, lutter contre les spammeurs, ou vous en prendre aux sites de blackmarket, ou même prouver qu'un site web sécurise mal les données de ses utilisateurs, voir (dingue!) documenter une faille de sécurité dans un logiciel (parce que l'éditeur n'en a rien à foutre de la corriger), ce n'est pas chez Microsoft que vous pourrez faire ça.

mischaracterizes content you post or upload or contains the same or similar content to other content you have already posted.

Si vous voulez re-poster une information qui vous semble importante, c'est interdit.

You will not use any form of automated device or computer program that enables the submission of postings without the express written consent of Microsoft Corporation.

Si vous pensiez lier votre compte Microsoft avec votre compte Twitter ou Facebook (avec un service comme http://dlvr.it/) ou un programme de votre propre invention, oubliez: Vous n'avez pas le droit d'interfacer un programme avec le service de Microsoft.



Bref, cette bonne grosse mélasse de bons sentiments gluants et politiquement corrects exprimée sous forme d'une charte d'utilisation est assez étroite d'esprit pour exclure une majeur partie des gens (vous savez, ceux qui vivent dans la vraie vie). Si vous enfreignez ne serait-ce qu'une de ces règles, Microsoft se réserve le droit de vous jeter de leur service. Difficile de ne pas enfreindre. Même si vous vous restreignez à ne mettre que des images de Bisounours, vous vous ferez jeter (Violation de droit d'auteur !).

Ce service n'est pas fait pour les êtres humains.

Comme c'est du LiveID, la désactivation de votre compte entraînera aussi probablement la coupure de tous les autres services Microsoft (Office en ligne, Outlook...).



Ce qui est assez ironique, c'est que cette charte est en directe contradiction avec le contrat LiveID (auquel est rattaché SkyDrive). Dans le contrat Windows Live on peut lire:

We also don't control, verify , or endorse the content that you and others make available on the service.

Tout va bien, donc ? Mais non: Dans la charte de bonne conduite, on peut lire le contraire:

Microsoft reserves the right, at its sole discretion, and without any obligation to do so, to review and remove user-created services and content at will and without notice, and delete content and accounts.

Pouf pouf. Alors, Microsoft surveille le contenu ou pas ?



Bien sûr, je doute que cette charte soit appliquée au jour le jour: Microsoft l'a pondue pour se protéger, afin d'éjecter de plein droit tout utilisateur un peu trop dérangeant pour l'image de marque du service. Car s'ils envisageaient vraiment d'appliquer à la lettre ces règles, cela impliquerait que les employés de Microsoft mettent leurs nez dans vos fichiers, même privés, pour vérifier qu'ils ne contreviennent pas à ces règles. Ils ne feraient pas ça, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? (C'est une question de pure forme, je me fous de la réponse: Je ne mettrai pas les pieds chez SkyDrive sous ces conditions.)

Combien de temps faudra-t-il aux utilisateurs du Minitel 2.0 pour ouvrir les yeux ? C'est effarant. La lecture des contrats d'utilisation est chiantissime, mais ô combien instructive.





EDIT 24 août 2012: Ah ben justement Guénaël P. m'envoie un cas concret de blocage d'un utilisateur.