Mitsu s'est complètement fait délister de Google. Le site entier. Moi c'est plus soft (juste une URL), mais amusant.

Plusieurs internautes m'ont en effet signalé qu'une URL de mon site avait été dé-listée de Google sur plainte DMCA. Pour ceux qui ne connaissent pas, DMCA est une loi américaine de protection du droit d'auteur qui stipule d'un hébergeur ou moteur de recherche doit supprimer l'URL incriminée sur simple déclaration sur l'honneur de l'ayant-droit présumé.

Une URL de mon site a donc été délistée de Google sur plainte DMCA d'un ayant-droit, et Google m'a transmis la plainte:



Le message contient l'URL de la lettre reçue par Google. Elle se trouve là: http://www.chillingeffects.org/notice.cgi?sID=911655.



LOL n°1: Cherchez bien. Non cherchez mieux. Oui, je sais: Mon nom de domaine n'est mentionné nulle par dans la lettre. Alors pourquoi Google m'a-t-il délisté et fait suivre cette plainte ?



LOL n°2: J'ai beau prendre l'URL en question (http://sebsauvage.net/paste/?ae60be9cec5e00b8) et la coller dans n'importe quel navigateur, non vraiment, ça ne me donne aucun document qui me semble relever du droit d'auteur. J'ai donc remplis avec plaisir un formulaire de contre-déclaration.

Oh... vous voulez dire que Google (ou l'ayant-droit) aurait omis d'ajouter la clé de déchiffrement privée ZeroBin dans l'URL ? Non, bien sûr: S'ils avaient mis cette clé de déchiffrement, cela aurait été un document privé. Les ayants-droit ne peuvent demander le délistage d'un document privé, n'est-ce pas ?



LOL n°3: Google a donc délisté juste cette URL. Ils auraient pu délister entièrement toutes les URLs en http://sebsauvage.net/paste/

En fait, c'est exactement ce que je veux, je veux que les moteurs de recherche n'indexent rien du tout de tout ce qui est dans http://sebsauvage.net/paste/



Bonne séance de LOL, non ?

Soyons clair: Je ne suis pas contre le droit d'auteur. Je suis moi-même auteur de centaines de documents, images et logiciels. Mais je suis contre cette défense débile, abrutie, automatisée et sans-tête du droit d'auteur, et je lutterai contre.

En tous cas, c'est la première plainte que je reçois concernant ZeroBin, et elle est nulle et non avenue.

Mise à jour 16 mai 2013

Hello,



Pursuant to the counternotice you sent to us on 28/4/2013, we have reinstated the following URL(s) in the Google index: http://sebsauvage.net/paste/?ae60be9cec5e00b8 .



Regards,

The Google Team

: Google a répondu à ma contre-déclaration:

L'affaire est donc close.

Et pendant ce temps là, chez Google...