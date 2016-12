Non je dois dire: ça fait tout drôle de recevoir une copie d'une assignation en référé du ministre de l'intérieur Claude GUÉANT mentionnant votre site perso.

Woao.

Non rassurez-vous, je ne suis pas assigné en référé. C'est mon FIA (Free.fr) qui l'est, et il ne fait que me transmettre la bonne nouvelle et un internaute me l'a transféré. La cause ? Suite au blocage du site "Copwatch" (que je n'approuve pas forcément), j'avais mis en place - comme beaucoup d'autres - un miroir de leur site. D'où cette assignation en référé. De toute manière mon miroir avait été supprimé il y a quelques semaines, étant donné que Copwatch s'est acheté un nouveau nom de domaine et que ma copie était une vieille version.

Voici donc le mail qu'on ma forwardé:

Sujet: Copwatch

Date : Tue, 7 Feb 2012 12:18:48 +0100

De : Direction Juridique (direction-juridique@iliad.fr) Monsieur, Au même titre que d’autres fournisseurs d’accès à Internet, Free a été assignée par le Ministre de l’intérieur, de l’Outre Mer des Collectivités Territoriales et de l’Immigration pour obtenir le blocage de contenus accessibles à différentes adresses. Vous trouverez ci-joint l’assignation en question. Il apparait que certaines pages dont le contenu, selon le plaignant, s’avère illicite semblent avoir été mises à disposition du public via l’adresse IP correspondant à votre Freebox. Nous vous rappelons que votre accès à Internet doit être utilisé dans le respect de la législation en vigueur et que toute activité illicite à partir de cet accès peut donner lieu à une suspension du service qui vous est fourni. Afin de préserver vos intérêts, nous vous invitons en conséquence à bien vouloir mettre fin au trouble invoqué par le plaignant en procédant au retrait des pages web objet de l’assignation jointe. Direction Juridique

Et le PDF en attachement: COPWATCH_Assignation_en_refere_d'Heure_a_Heure_01.02.2012.pdf (1,3 Mo) dont voici les pages 1 et 10:

Mon miroir n'est plus de toute manière, mais ils n'ont pas fini de jouer au jeu du chat et de de la souris. Jeu qu'ils ne peuvent pas gagner. Mais on ne peut pas les blâmer: On leur reprocherait de ne rien faire. Bah, peu importe. Le web s'auto-répare. Même avec le DPI, ils n'en viendront pas à bout.

EDIT

pour naviguer sur un net non censuré quand vous êtes en France

pour le moment

Le navigateur Opera, en activant le mode "Turbo" (ce qui passe par les proxy d'Opera, situés hors de France). Il est disponible pour Windows, Mac, Linux. Sur smartphones et tablettes, vous pouvez également utiliser OperaMobile (avec Turbo activé) ou OperaMini (qui passe systématiquement par les proxy d'Opera).

Le navigateur TOR (c'est TOR+une version repackagée de Aurora(Firefox)).

: Rappel,(puisqu'on en est là, Dieu que c'est moche), vous pouvez utiliser (vu que c'est encore légale):

Il y a bien sûr de nombreuses autres options, mais en voilà deux faciles à mettre en œuvre (surtout Opera).



EDIT 2: Ah oui, je n'ai pas été très clair. Cela veut dire que officiellement les FAI ont l'obligation de bloquer mon site. Tout à coup, je suis heureux d'avoir mis en place le système d'autoblog. Si mon site est bloqué, vous pourrez retrouver mes billets sur un de ces nombreux autoblogs, par exemple chez Telecomix (et il y en a même encore d'autres, il suffit de googler). Ou encore accéder à mon site par adresse IP: http://176.31.231.138/~sebsauva/rhaa/

C'est une première: Mon site va être officiellement bloqué par le gouvernement français ! \o/



EDIT 3: Les FAI n'apprécient pas cette assignation en référé. Le délibéré aura lieu le 10 février à 16h. Tic tac tic tac...



Mise à jour 10 février 2012: A priori, le blocage des sites miroirs a été refusé. Donc pas de blocage de mon site. Good.