Hahaha mon 16ans vient d'expérimenter le "Windows rot": Sans raison apparente, sa machine autrefois magnifiquement optimisée avance désormais aussi vite qu'une tortue prise de crises hémorroïdaires. ( https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Windows%20rot La solution ? La même que toujours: Réinstaller complètement Windows et tous les logiciels.Ça le fait monumentalement chier, parce qu'il avait tout paramétré aux petits oignons. C'est bien 😊 il commence à comprendre pourquoi je préfère Linux.Et 14ans grogne parce que le SSD de son PC HP est plein. Il n'a plus de place. Et il ne comprend pas parce que sur mon ancien PC perso, y'avais beaucoup plus de choses installées.Ma réponse ? Bah sous Linux j'ai la compression/déduplication btrfs, et c'est sans compter le fait que Linux prend déjà énormément moins de place sur disque que Windows. Donc je suis laaaaaaarge avec la même capacité disque.Je crois que l'argument "Oui mais sous Linux tu peux pas jouer à Roblox" commence à prendre du plomb dans l'aile. 😄