Woao... l'inventivité des joueurs de Minecraft m'impressionne. Mon fils m'a montré une vidéo: Un joueur veut visiter une forteresse, mais il a peur de rester prisonnier dedans.

À l'extérieur de la forteresse, il place un bloc d'eau au dessus d'un bloc de soulsand, et jette dedans une enderperl. Avec les bulles de la soulsand, l'enderperl flotte. Il créé ensuite un mécanisme en redstone qui - au bout de 30 minutes - active un piston qui retire l'eau. L'enderperl touche alors le sol, téléportant le joueur en dehors de la forteresse. Genius !



Et le client Minecraft a tellement évolué qu'il est possible de faire maintenant des trucs de fou. J'ai vu un remake de CS:GO fait avec Minecraft, avec les armes et tout ce qui va bien. Même le fusil de sniper a une lunette qui fonctionne.

