J'ai un aveu à vous faire. Et c'est un peu gênant pour moi de le faire publiquement. Mais je dois le faire.



Quand on dit que les différences sont des richesses, je le crois totalement. Même tout ce qui est considéré comme handicap (que cela soit physique ou mental). Je sais que prendre un exemple pour faire une généralité n'est pas une bonne démarche, mais je vais tout de même prendre cela comme exemple:



On me dit encore et encore que j'écris de bons tutoriels et documentations, concises, claires et très compréhensibles. Il m'est déjà arrivé de suivre ou dispenser des formations, et à chaque fois on m'a demandé pourquoi je n'en faisais pas mon métier. Ça me fait plaisir, bien sûr. Mais vous savez pourquoi j'écris de bonnes documentations ? Parce que mon cerveau a deux faiblesses :

- j'ai une mauvaise mémoire.

- j'ai du mal à comprendre une information si elle n'est pas bien contextualisée (si vous sautez du coq à l'âne, vous allez me perdre).



J'ai une mauvaise mémoire, et je n'en suis pas fier. Cela m'a déjà causé des problèmes dans ma vie personnelle. Ma mauvaise mémoire m'impose donc, pour m'y retrouver aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle, d'écrire un maximum de choses. J'utilise différents outils (prise de note et agenda sur téléphone, wiki, Shaarli, KanBoard pour mon boulot). Ces outils me rendent d'énormes services. Et surtout j'ai pris l'habitude - donc - de coucher ces informations sur un support de manière explicite et complète (pour ne rien oublier).

Et on ajoute à cela le besoin de contextualiser les informations. Je m'assure donc chaque information notée est correctement contextualisée, afin d'être compréhensible.

Et voilà, vous avez les ingrédients d'une bonne documentation. Donc je n'ai pas vraiment de mérite : J'essaie juste de compenser mes faiblesses. Ou pour le dire autrement, ces faiblesses font ma force.



Alors oui, je pense que tous les TDAH, Asperger ou autres sont des forces. La diversité des personnes, leur façon d'aborder les choses (forcément différente de la vôtre) est une richesse incroyable. Je *veux* la diversité. Je *veux* être entouré de gens différents de moi. Et je pense que c'est bénéfique à la société toute entière.