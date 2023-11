Moi : "Ah purée il y a 18 Go à sauvegarder, ça fait beaucoup."

Le disque de backup : Reste 1 To.

Ouais bon les 18 Go, ça fait 0,018 To, ça va lui en toucher une sans bouger l'autre, en fait.

Notre cerveau est vraiment très mauvais pour jauger des ordres de grandeur importants.



EDIT: à titre de comparaison:

1 million de secondes = 12 jours.

1 milliard de secondes = 32 ans.