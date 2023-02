Message reçu du lycée d'un de mes fils, via MBN (Mon Bureau Numérique):

« Bonjour,

Le Service national universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans en 2023 qui souhaitent s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale.

Il comporte un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement s’il le souhaite dans un dispositif de volontariat existant (jeunes sapeurs-pompiers, cadets de la Gendarmerie, Service Civique, bénévolat…).

Il suffit de quelques minutes pour s’inscrire et les documents nécessaires sont :

• Une pièce d'identité (Carte Nationale d'Identité ou Passeport)

• L'accord du ou des représentants légaux

Rendez-vous sur le site snu.gouv.fr

L'équipe de direction »



😡 Depuis quand l'éducation nationale fait la promotion d'une organisation sur un modèle militaire sous la tutelle du ministère des armées ?

De plus, cette pseudo formation à la citoyenneté n'est qu'un simulacre para-militaire qui a déjà montré sa nocivité (punitions collectives, simulations de fusillade, humiliations, crises de panique, malaises...)

Ce mélange des genres est indigne de l'éducation nationale.