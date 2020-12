Ça fait des mois qu'on échange des mails avec le responsable informatique d'un hôpital.

Et là il s'est un peu énervé parce que ça fait une semaine que je lui répond pas.

Et je ne lui ai pas répondu parce que du jour au lendemain CET ABRUTI D'OUTLOOK A DÉCIDÉ DE CONSIDÉRER TOUT SES MAILS COMME INDÉRISABLES.

GROS IMBÉCILE, si ça fait des mois que j'échange des mails avec cette personne c'est A PRIORI pas un spammeur.

Purée ces saloperies d'outils Microsoft "intelligents" rrhhâââââ



Arrêtez de me mettre de l'«intelligence» dans vos produits: ÇA FAIT DE LA MERDE.

