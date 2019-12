J'avais besoin de mettre en place une extraction automatisée de données en base, dans un format bien précis. Sur une machine Windows. La solution que j'ai trouvée: un programme Python.

Non seulement c'est vite développé et lisible, mais pour l'installer, j'ai 2 FICHIERS À METTRE (le runtime Python + la lib cx_Oracle).



DEUX FICHIERS.

Moins de 21 Mo.



Ça change des runtimes et des dépendances absolument démentielles de la plupart des langages et frameworks actuels. Ça fait tellement du bien !



Et j'ajouterai également que c'est *facilement modifiable*. Pas besoin d'installer un environnement de développement de fou pour juste réussir à compiler le bouzin. Là il suffit de modifier direct le source Python. La friction au changement est bien plus faible.

(Et comme le code est bien documenté, c'est rapidement compréhensible)



Comme disait un blogueur: Codez et commentez comme si la personne qui va maintenir votre code est est un tueur psychopathe.

?1lC3cA