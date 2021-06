Pour certains longs articles, je préfère les mettre de côté pour ma liseuse plutôt que de les lire sur ordinateur.J'ai bien cherché, hein, mais je n'ai trouvé aucun service, aucune application, aucune extension navigateur capable de me convertir proprement une page web en epub (oui j'ai essayé "Save as ePub", "EpubPress", "ePubCreator", dotepub.com, etc.). Y'a toujours un moment où ça fait du grand n'importe quoi.Aucune sauf Wallabag (qui arrive même à récupérer correctement un article d'archive.org). En ensuite, un clic suffit à exporter l'article en epub.Comme Framabag va fermer le 6 juillet prochain, j'en profite pour passer sur https://wallabag.it/ et prendre un abonnement complet pour soutenir le projet.