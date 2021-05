Petite anecdote, parce que ça me fait toujours marrer quand j'entends "Windows c'est plus facile que Linux":

Quand je suis allé acheter mon nouveau PC (un portable Asus flambant neuf), le vendeur a commencé à me dire: « Alors si vous avez l'intention d'installer Windows, attention parce que le clavier interne ne marchera pas: il faut brancher un clavier externe, installer Windows et après l'installation de Windows allez dans le WindowsStore pour... »

Moi : « 🤨 😮 🤦‍♂️ Non mais vous fatiguez pas, je vais installer Linux de toute manière. »

Et Linux a pris nativement en charge le clavier.



Et quand il s'agit d'installer une imprimante, c'est aussi très drôle: Dans la vaste majorité des cas, ça prend 30 secondes sous Linux, avec aucun pilote à aller télécharger. Sous Windows, j'ai failli piquer une crise sur le site d'Epson pour télécharger les pilotes. Un jour il faudra que je vous fasse une vidéo pour montrer à quel point c'est simple.

?4_RmKw