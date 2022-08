Il faut avouer que jouer avec une I.A. qui génère des images à partir de texte, c'est très amusant. Mais il y a des inquiétudes légitimes.Déjà, un paquet d'artistes s'inquiètent que les éditeurs fassent de plus en plus appel à des I.A. plutôt qu'à eux. Pas besoin de payer gérer un contrat avec une I.A., pas besoin de la payer, ni même de respecter son droit d'auteur. C'est la solution de facilité.Et en plus de cela, comme les I.A. sont capables de générer des images "à la manière de", certains artistent commencent à se plaindre du fait que des I.A. sont utilisées pour plagier leur style ou le sujet de leur oeuvre (exemple : https://nitter.net/harriorrihar/status/1536129356946456578 Il ne fait aucun doute que les I.A. vont être utilisées de manière croissante, et sans doute à terme même intégrées dans les solutions créatives, par exemple l'Unreal Engine, pour créer des textures, des fonds, ou même des environnements 3D, ou encore dans Photoshop (il vous suffira de *décrire* la retouche que vous voulez effectuer, et le logiciel la fera pour vous).EDIT: Articles en relation avec le sujet: