Google, c'est le voisin toujours aimable et souriant qui vous fait de grands signes de la main le matin quand vous partez travailler et le soir quand vous rentrez, mais qui passe son temps à mater ce qui se passe chez vous à travers vos fenêtres.



Et un jour il vous sort de but en blanc : "J'ai vu que le 23 janvier à 17:29 vous êtes allés à la jardinerie pour regarder les tondeuses à gazon pendant 25 minutes et 13 secondes, mais en ne prenant pas votre trajet habituel. Vous ne voulez pas que je vous prête la mienne ?"



Tu peux y mettre tous les sourires et l'amabilité que tu veux, c'est CREEPY AS FUCK.



IRL on le recadrerait sérieusement, mais sur internet tout le monde trouve ça COOL.

Purin mais réveillez-vous, les gens. Les GAFAM c'est pas vos amis, et encore moins bienveillants.

?5GneSg