Je me garde juste quelques liens pour montrer à quel point les jeux vidéos sont devenus cinématiques.La narration des jeux vidéo a fait un bon incroyable ces dernières années. Couplée à l'amélioration des graphismes (aussi bien dû aux progrès des développeurs qu'à la puissance de nos GPU), je pense que cela peut devenir un art majeur. Je prédis que ce format va devenir beaucoup plus populaire face aux séries (où finalement vous suivez aussi une histoire, mais en restant totalement passif).Il reste quelques écueils pour moi actuellement : Des scénarios parfois trop simplistes, le doublage français parfois de qualité moyenne et les expressions faciales qui ne sont pas encore au niveau (mais on voit déjà quelques jeux qui font des progrès énormes, comme Hellblade 2).