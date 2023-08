1) Les admins d'instances Mastodon peuvent accéder à vos données.2) Les GAFAM peuvent accéder à vos données.Vues les réactions que je lis un peu partout, les gens sont absolument horrifiés du premier, et totalement indifférents au second.Par quel fucking MIRACLE les entreprises sont, dans l'imaginaire des gens, des entités de confiance ???C'est pas comme si on avait trouzemille exemples de leurs mensonges et méfaits, non ? 🤔Dafuq.EDIT: voici de multiples réactions différentes à mon message, et c'est intéressant : https://framapiaf.org/@sebsauvage/110811164570199507