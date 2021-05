Hier je ré-essayais le bon vieux Borderlands 2 de Steam (version native Linux). Le jeu marche très bien, mais il n'est pas aussi fluide que Metro Exodus, ce que je trouvais plutôt étonnant vu que Metro Exodus est nettement plus gourmand.

Je force l'installation de la version Windows (via Proton): Elle est HYPER-fluide... et il y a du nouveau contenu.

Ok donc la version Linux est probablement une implémentation à base d'OpenGL, qui plus est abandonnée. 😒

Si j'ai bien compris, vues les performances de dxvk (inclus dans Proton), on a intérêt à tester les versions Windows pour avoir potentiellement de bien meilleures performances.

?8PoMBA