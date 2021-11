Ces derniers temps, on a vu plusieurs adaptations de monuments de la Science-Fiction au cinéma. Et pas des moindres:- Dune (Frank Herbert) (film)- Fondation (Isaac Asomov) (série)- et en projet: Hyperion (Dan Simmons) (film) ( https://kulturegeek.fr/news-245345/hyperion-lautre-grande-saga-s-f-serait-adaptee-film-diffusee-chez-syfy C'est terriblement ambitieux. Ces oeuvres en plusieurs volumes sont tellement monumentales que je ne vois même pas comment ça serait adaptable en film. Après avoir été traumatisé par l'horrible adaptation de Dune en 1984, je craignais le pire. Mais je dois dire que le film Dune (2021) ou la série Fondation s'en sont très bien tirés. Chapeau.Dune est magnifiquement fidèle au livre (y compris tout un tas de petits détails) (même si bien entendu en 2h50 on ne peut pas faire rentrer autant de choses qu'il y a dans les livres).Si la série Fondation ne suit pas vraiment les livres (et n'a pas non plus la même ampleur que les livres), ce n'est pas grave. Ça se laisse bien regarder. Super travail sur les costumes et différentes cultures, rites... Sympa à regarder. J'aime bien l'acteur qu'ils ont casté pour Harry Seldon. Je trouve qu'il a bien une tête d'Harry Seldon.Il n'y a pas à dire: Je trouve que juste dans mon temps de vie le cinéma a pris une sacré maturité. D'ailleurs dès que je met un film des années 1980, j'ai droit à une réflexion de mes enfants: « Ah ouais on voit bien que c'est un vieux film ! ». Et paf. #TeamVieux(Le jeu vidéo va y arriver aussi, petit à petit.)