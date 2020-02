Plein de cul de ces injonctions moralisatrices, en fait.

"N'achetez pas sur Amazon !"

"Allez travailler en vélo, pas en voiture !"



Coco, j'ai pas trouvé de boulot dans ma ville, mais à 62km. Je vais pas les faire en vélo matin et soir.



Quant à Amazon, oui je comprend, mais j'ai 3 enfants à charge, et je peux pas me permettre de tout acheter dans les magasins du coin (on parle de mon futur smartphone vendu 250€ dans les magasin du coin, et 100€ moins cher sur internet ?)



Alors zut.

Groumpf.

?99i8WQ