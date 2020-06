#Linux quand TOUT À COUP une appli me bouffe 100% de ma connexion internet.



sudo nethogs

Ah ben c'est flatpak.



...quand TOUT À COUP le disque se met à gratter à mort.

sudo iotop

Ah ben c'est encore flatpak



Flatpak : "Si Windows peut bouffer votre connexion internet et faire gratter le disque dur à mort, on le peut aussi !"



Linux se Microsoftise, c'est la misère. 😒

?9q1Ptg