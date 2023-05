Voici quelques serveurs DOH/DOT européens à utiliser dans Firefox (DOH) ou Android (DOT):Pourquoi faire ?- avoir des pages web qui se chargent un peu plus vite (même si ce n'est pas aussi bon qu'un serveur DNS sur votre propre machine).- contourner le blocage des sites (en France, liste (secrète) de sites bloqués par les fournisseurs nationnaux sur ordre du gouvernement).- masquer vos requêtes DNS à votre point d'accès Wifi ou fournisseurs d'accès internet.- empêcher votre fournisseur d'accès (ou le point d'accès Wifi) de manipuler les réponses DNS.- être un peu plus en sécurité (certains serveurs DNS comme DNS0 ou Quad9 bloquent les sites de phishing/malware)🔵 DNSForge.de (filtrage trackers et publicité) : https://dnsforge.de/ DOT : dnsforge.deDOH : https://dnsforge.de/dns-query 🔵 DNS0.eu (protection contre domaines malveillants) : https://www.dns0.eu/fr DOT : dns0.euDOH : https://dns0.eu/ 🔵 Quad9.net (protection contre domaines malveillants) : https://quad9.net/fr (PS: Quelques domaines sont bloqués : https://sebsauvage.net/links/?egPi5A DOT : dns.quad9.netDOH : https://dns.quad9.net/dns-query 🔵 FDN (pas de filtrage) : https://www.fdn.fr/actions/dns/ DOT : ns0.fdn.fr ou ns1.fdn.frDOH : https://ns0.fdn.fr/dns-query ou https://ns1.fdn.fr/dns-query Pour configurer:Dans Firefox : Paramètres > Paramètres réseau > cocher "Activer le DNS via HTTPS" > "Utiliser le fournisseur" : choisir "Personnalisé" > entrer l'une des adresses DOH.Dans Android : Paramètres > Réseau et internet > Paramètres avancés > DNS Privé > choisir "Nom d'hôte du fournisseur DNS privé" > entrer l'une des adresses DOT.PS: Après avoir configuré DNS0.eu dans Firefox, je constate une légère amélioration dans le temps de chargement des pages web.