Un internaute a claqué la porte de mon site. Il me reproche d'être trop woke, d'être pour l' «idéologie LGBT», de ne pas aimer les flics.Je lui ai fait une réponse, et je pense qu'il serait bien que je la publie, si cela peut intéresser certains de cerner mon état d'esprit :______________________________________________________________________Si "woke" veut dire "avoir de l'empathie pour ceux qui sont opprimés", alors je veux bien être qualifié ainsi.Pourquoi je m'en prend plus à certaines catégories que d'autres ? C'est simple : suivez l'oppression.Les chrétiens ne sont pas opprimés en France. Les flics non plus.Si vous avez la peau noir, ou si vous êtes LGBT, votre vie devient rapidemement plus compliquée.Vous dites : "Quand j'ouvre un journal, un magazine, une page web, la radio, et que la première chose qui m'arrive, c'est de m'entendre dire qu'en tant que mâle blanc hétéro, je suis une honte de l'humanité"Vous n'avez pas compris. Ce n'est pas une remarque personnelle qui s'adresse à VOUS, c'est une remarque générale.Je donne un exemple: En tant qu'homme, je reconnais que je suis privilégié par rapport aux femmes : À travail égale les hommes gagnent 30% plus, les hommes sont plus facilement embauchés et n'ont pas à subir des questions gênantes (et illégales) du genre "vous avez l'intention de tomber enceinte ?", les hommes ne se font pas moquer au volant ("ah les blondes ne savent pas conduire"), les hommes ne se prennent pas des remarques sexistes à longueur de temps et ne se font pas violer, ni frapper ou assassiner massivement par leur conjoint, etc.Je suis un homme, et au bout d'un moment il faut FAUT reconnaîre que OUI, en tant qu'homme je suis privilégié par rapport aux femmes, même si personnellement je n'ai pas le sentiment de leur porter préjudice.Vous voyez ? Je ne me sens pas attaqué en tant qu'homme, mais en tant qu'homme il me FAUT reconnaître que les hommes sont - généralement - des salopards avec les femmes."Oui mais pas moi ! Je ne suis pas comme ça !" Mais il n'est PAS question de MOI en fait. Pas moi, mais assez pour que les femmes aient peur de sortir en mini-jupe le soir.Il en va de même pour les autres catégories opprimées: Je suis blanc, et je sais très bien que ça me donne plus de facilités pour trouver un travail ou logement que si j'avais la peau basanée.Et j'ADMET que je bénéficie d'un privilège. Mais je ne vais pas crier "Mais moi je ne suis pas raciste !" Ce n'est pas MOI qui suis important là, c'est reconnaître que le système est - globablement - raciste.Et que s'il y a plusieurs candidats pour un logement, dont certains ont la peau basanée, j'aurais plus de chances qu'eux d'obtenir le logement. Pour le dire autrement : Même si je ne suis pas raciste, je bénéficie du racisme. Il *faut* le reconnaître.Et on peut répéter ce schéma pour les LGBT. Oui il y des gays, lesbiennes, bi et trans qui se font casser la gueule toutes les semaines. Jamais votre hétérosexualité ne vous a valu de vous faire insulter dans la rue ou casser la gueule parce que vous tenez la main de la personne que vous aimez. Jamais on ne vous a refusé un logement parce que vous êtes hétéro. Dans aucun pays de cette planète votre hétérosexualité ne vous vaudra d'aller en prison ou de mourir (La moitié des pays de cette planète mettent les LGTB en prison ou les tuent).Vous voyez l'idée ?PS: Je vous rassure, j'en ai contre *toutes* les religions. Je n'oublie par que des islamistes balancent des homosexuels du haut des buildings avant de les caillasser s'ils survivent. Mais je n'oublie pas également ce pays fortement chrétien d'amérique latine qui a mis une jeune fille violée en prison parce qu'elle voulait avorter. Les religions sont un cancer pour l'humanité.______________________________________________________________________EDIT: Sur le même sujet, un très bon article chez Ploum : https://ploum.net/la-moitie-du-monde-qui-vit-dans-la-peur/index.html