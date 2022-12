Je me rappelle une époque où je me suis fait copieusement insulter par mail parce que j'optimisais les images de mon site pour qu'elles se chargent plus vite 🤷‍♂️

Le corollaire de "On ne peut pas plaire à tout le monde" c'est "Quoi qu'on fasse on va forcément déplaire à quelqu'un."

Donc j'ai arrêté de m'en faire (a.k.a: "Je fais, et je m'en balec" parce que sinon on avance plus.)

(et c'est pour cela que certains me perçoivent comme "rustre" sur le net.)