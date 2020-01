Et ben voilà.Il y a 10% des français qui ont un abonnement Netflix.C'est énorme. 😮Si les chaînes de télés françaises n'avaient pas passé leur temps à se tirer dans les pattes en essayant de monter des services concurrents et si l'état avait aidé (au lieu de juste financer la répression (HADOPI)), on aurait peut-être eu une chance.Maintenant c'est mort.(source: https://www.numerama.com/business/599695-un-francais-sur-dix-paie-un-abonnement-a-netflix.html