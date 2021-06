Quand t'es tellement confronté à des algos toute la journée qu'un temps d'attente de rotation du tambour du lave-linge légèrement plus long que d'habitude te fait lever le sourcil : "Oh qu'est-ce-qu'elle me fait celle-là ? J'espère qu'elle ne va pas tomber en panne."

🤦 Paie ta geekitude.

