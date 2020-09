Un "Partenaire Publishing Certifié Google" m'a proposé de mettre de la publicité sur mon site. J'ai refusé catégoriquement, et ils m'ont demandé pourquoi. Je recopie ici ma réponse :"J'avais AdSense sur mon site il y a longtemps.Il y avait énormément de publicités douteuses, d'autres carrément des arnaques, et je devais leur faire la chasse en les blacklistant manuellement.Google n'en a rien à foutre tant que le pognon rentre.Et un jour, Google m'a totalement bloqué et banni.Je leur ai demandé quelle règle j'avais enfreint.Leur réponse a été en substance : "On peut pas vous dire."Donc maintenant ça suffit. Je ne veux plus voir ces arnaqueurs sur mon site, qui ne respectent ni les internautes (publicités douteuses et arnaques, tracking abusif), ni les webmasters (bannissements aléatoires).Et je ne suis pas le seul qui s'est vu bannir de la sorte.Google n'est pas une entreprise en qui on peut avoir confiance.Même Chrome ne respecte pas la vie privée des internautes (cf. L'affaire de Chrome qui envoie des identifiants de tracking quand Chrome envoie des requêtes à des serveurs appartenant à Google, même quand les cookies sont désactivés)."(Réf.: https://sebsauvage.net/links/?hRJ-3A