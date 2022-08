- Il ne vous affiche pas certains messages, même s'ils viennent de comptes auxquels vous êtes abonnés.

- Il vous affiche des messages de comptes auxquels vous n'êtes pas abonnés (pour vous inciter à rester).



Si vous êtes sur l'«Accueil», cliquez sur l'étoile à droite et choisissez "Voir plutôt les tout derniers Tweets" afin de voir *vraiment* (et uniquement) les messages des comptes auxquels vous êtes abonnés.

Ne laissez pas un algorithme décider de ce qu'il est "bon" pour vous de voir. Ce n'est pas une sélection "pour vous", c'est une sélection POUR TWITTER afin que vous restiez et interagissiez au maximum sur leur réseau.

Sur le fédiverse (Mastodon et autres), il n'y a pas ce genre de mensonge. Vous voyez directement les comptes auxquels vous êtes abonnés.