Bon ben voilà : j'ai essayé ma future nouvelle voiture: Une Sandero version 2021 GPL (*pas* la version Stepway).

Plus de pêche, toujours aussi économique, plus de confort (pas un luxe avec toute la route que je fais), plus de sécurité, plus pratique, plus d'autonomie... Bref tout bien a priori. Et un prix raisonnable. (J'ai écumé le web à la recherche d'articles et de vidéos, et je dois dire que je suis étonné de la quasi-unanimité des louanges sur la voiture.)



Par contre, justement à cause de ce carton, je pleure pour le délai de livraison : La voiture a tellement de succès que je ne serai livré qu'en... octobre 😭.



J'espère aussi que l'augmentation de la technologie à bord ne va pas augmenter le taux de pannes (j'ai eu vraiment peu de problème avec ma précédente voiture, une Sandero GPL aussi). J'espère bien la garder aussi longtemps que la précédente (11 ans).

?GIABkw