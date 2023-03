Et hop... je me remet à "Journey to the savage planet", un FPS d'exploration très drôle.



Le pitch ? Vous êtes débarqué⋅e sur une planète inconnue par la société Kindred afin de l'explorer.

Le jeu est bourré d'humour décalé (Les commentaires désobligeants de l'IA avec un magnifique accent québécois, le hurlement des bestioles terrorisées, les vidéos publicitaires complètement barrées dans votre vaisseau... même le bruit de rechargement de l'arme est délicieusement ridicule).

Le gameplay ? Un peu de combat, beaucoup d'exploration (c'est truffé de passages ! Et pensez à scanner les objets autour de vous), pas mal de plateforme (enchaîner double-sauts + grapin + rockets) quelques énigmes et un peu de collecte de ressource pour améliorer votre équipement (il y a un petit arbre de progression). Ah n'hésitez surtout pas à massacrer la faune locale pour récupérer des ressources (carbone, silicone...).



La planète a des proportions énormes, terrifiantes, et surtout TOUT LE LEVEL-DESIGN EST PENSÉ VERTICALEMENT. Ça va vous changer de la majorité des FPS et c'est un sacré challenge, croyez-moi.

Dans ce jeu on passe très rapidement de «Oh la belle nature dans laquelle je me balade» à «OHMERDE OHMERDE OHMERDE JE VAIS MOURIR». Donc finalement évitez peut-être de tirer aveuglément sur la première bestiole venue 🤔.

Et vous allez mourrir. De multiples fois. Mais ce n'est pas grave : L'IA va vous resynthétiser et vous pourrez aller récupérer votre matériel. Au fil du jeu vous allez activer des téléporteurs qui vous permettront d'aller rapidement dans n'importe quelle zone. Et améliorer votre équipement (double-saut, rockets, grapin...) vous permettra d'accéder à de nouveaux endroits auparavant innaccessibles.

Lors de vos explorations, soyez attentif et pensez à bien observer pour trouver des passages.



Un FPS avec des graphismes magnifiques et un gameplay agréable, alternant les phases intenses et calmes, de l'humour omniprésent, et diverses quêtes à suivre. J'aime beaucoup ! Ça change des FPS qui se prennent trop au sérieux.