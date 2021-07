Je n'ai jamais été très "consoles de jeu", mais plutôt PC. Mon père m'a donné le week-end dernier une vieille console portable PSP (Sony PlayStation Portable) qui traînait dans un coin. Elle marche encore très bien. De manière assez ironique, le store qui vend les jeux PSP a fermé... hier ! Il n'est donc plus possible d'acheter des jeux pour cette console. Grâce au travail des hackers, j'ai pu la déverrouiller, et j'ai pu installer plein de jeux dessus (on en retrouve d'ailleurs certains sur l'Internet Archive). Cela aurait été dommage de gaspiller cette console.



Juste quelques remarques qui me sont venues:

- Elle a beau être sortie il y a 17 ans (!), c'est super sympa à utiliser.

- L'expérience de jouer sur la console est infiniment supérieur à jouer au même jeu dans un émulateur sur PC.

- Sans le travail des hackers, c'est juste un pavé qui aurait été bon à mettre au rebus.

- Sans les hackers, les bidouilleurs et ceux qui cassent les protections et DRM des jeux, on ne pourra pas sauvegarder notre héritage vidéoludique.



Je m'amuse bien, et mes enfants aussi. ^^

?GibfYA