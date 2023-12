Les jeux de l'Ă©diteur Annapurna sont rĂ©putĂ©s pour leur excellente narration (coucou "What remains of Edith Finch" qui a laissĂ© une marque en moi).Alors aprĂšs avoir entendu encore et encore des joueurs dire qu'Outer Wilds les avait profondĂ©ment marquĂ©s, je me suis dit : Je suis vraiment en train de rater quelque chose. Alors j'ai repris ma manette et je me suis accrochĂ©. Parce que ce jeu n'est pas facile : Le pilotage dans l'espace, avec les 3 axes et l'inertie Ă gĂ©rer, ce n'est franchement pas Ă©vident. (Par pitiĂ© : PRENEZ UNE MANETTE !!!)Et quand on maĂźtrise un peu le pilotage, on peut alors commencer Ă explorer, pas Ă pas. Vous ĂȘtes un extraterrestre qui part explorer l'espace. PremiĂšres donnĂ©es collectĂ©es qui donnent des indices sur d'autres endroits Ă explorer. Des messages laissĂ©s, des dĂ©ductions, des tĂ©moignages. Et petit Ă petit on explore ces planĂštes, leurs trĂ©fonds, on enquĂȘte et on dĂ©couvre peu Ă peu les mystĂšres de cet univers dans lequel une antique race extraterrestre s'est Ă©teinte. C'est un jeu d'aventure, d'exploration, d'enquĂȘte. Mais le jeu ne vous prend pas par la main.Au-delĂ du pilotage et des Ă©nigmes, le plus difficile ce sont toutes les Ă©motions et sentiments que le jeu vous balance Ă la gueule en mĂȘme temps. Je me suis senti submergĂ© : L'oppression d'entendre votre respiration dans le casque de votre combinaison pendant que l'oxygĂšne s'amenuise, le terrible gigantisme de l'univers, l'insignifiance de la vie, la mĂ©lancolie des traces de cette ancienne civilisation disparue, la mort, la vie, les mille questions qui vous assaillent, l'inĂ©luctable, le sentiment de manquer de temps, de vouloir faire plus, le pourquoi, le comment, la peur, l'Ă©tonnement, la panique interne quand la supernova est sur le point d'exploser. Mais ces Ă©motions entremĂȘlĂ©es ne vont pas vous lĂącher, c'est ça le plus dur.Ah oui la supernova. Parce qu'au bout de 22 minutes de jeu, quoi que vous fassiez, l'Ă©toile de ce systĂšme solaire explose en supernova et dĂ©truit absolument tout. Vous, les planĂštes. Tout.Et vous revenez, parce que vous ĂȘtes pris dans une boucle temporelle. Mais vous avez de nouvelles informations que vous allez pouvoir exploiter dans cette nouvelle boucle, pour dĂ©mĂȘler tous les Ă©lĂ©ments de cette histoire.Je n'ai pas encore terminĂ© le jeu, mais oui il est exceptionnel. Il y a un peu du Petit Prince dans cette Ɠuvre-lĂ . Mais je repense beaucoup Ă Interstellar: L'univers est brutal, gigantesque, effrayant et froid, mais pas malveillant.Pour reprendre la conclusion de CanardPC : « SI vous avez un cƓur, jouez-y. »(PS: Il faut quand mĂȘme ĂȘtre assez aguerri·e Ă la manette et aux jeux vidĂ©os openworld : Le jeu n'est pas facile.)Bande annonce (sans spoilers) : https://youtu.be/WDoaFbxxdc4 (PS: Surtout, ne vous spoilez pas le jeu en regardant des vidĂ©os sur YouTube !)