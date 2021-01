Donc dans le village on aura pas la fibre tout de suite. Des "écolos" anti-5G ont arraché les gaines de fibre. C 'est sûr la fibre ça fait plein de rayonnements électromagnétiques, hein ?

QU'ON VIENNE ENCORE ME DIRE QUE LES COURS DE SCIENCE ÇA SERT À RIEN !

?I7j3tQ