Je me note ça ici, j'oublie toujours:

NextCloud possède une corbeille (fichiers vidés au bout de 30 jours) et conserve aussi les anciennes versions des fichiers. Pour vider manuellement:

- vider manuellement la corbeille: Se placer dans le dossier de NextCloud, et lancer: php occ trashbin:cleanup --all-users

- supprimer les anciennes versions des fichiers: php occ versions:cleanup

