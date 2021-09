C'est quand tu prépares une mise en prod sur un serveur Windows et que ce dernier te chie un "gneu gneu gneu chemin trop long" digne des années 90 que tu te rends compte à quel point ce système d'attardé n'a jamais été fait pour de la prod ou le moindre truc sérieux.

(oui je suis énerné.)



PS: Et j'insiste sur le mot "attardé": Nous sommes en 2021 et Microsoft continue à masquer les extensions de fichiers en pensant que c'est une bonne idée (mais continue à leur faire confiance pour décider quoi faire: ouvrir le fichier ou l'exécuter).