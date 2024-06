- les clés de chiffrement BitLocker sont envoyées à Microsoft.

- Un document Word/PowerPoint ouvert envoie son contenu aux serveurs Microsoft.

- avec le nouvel Outook, Microsoft a tous vos mails et tous vos mots de passe mail.

- Edge envoie les URLs visitées à Microsoft.

- OneDrive récupère par défaut tous vos fichiers.

- Recall enregistre tout.



On ne pourra pas dire qu'on ne vous a pas prévenu le jour où Microsoft se fera pirater (Spoiler: Ils sont nuls en sécurité).



Histoire de mettre en pespective, je rappelle que la justice peut exiger d'un GAFAM les données qu'il détient d'un utilisateur.

Maintenant imaginez le RN au pouvoir.

Et si vous dites que vous n'avez rien à vous reprocher, dites-vous que les femmes qui visitaient une clinique d'avortement n'avaient rien à se reprocher non plus jusqu'à ce qu'elles soient attaquées en justice par un état américain grâce aux données fournies par Google et autres databrokers.



Ah oui, et Microsoft a déjà collaboré avec plusieurs dictatures. Allant jusqu'à former les équipes cyber de ces dictatures.