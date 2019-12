Dans la liste des devoirs à faire, un prof a *encore* envoyé un .doc (fichier Word) aux élèves.Je me suis donc fendu du message suivant:«Bonjour.Juste un message pour vous faire remarquer que vous envoyez des documents au format Word (.doc), ce qui implique:• D'avoir Microsoft Windows (environ 100€)• (et donc de subir la surveillance intégrée à Windows)• D'avoir la suite Microsoft Office (130€)Il serait préférable de transmettre les documents dans des formats ouverts comme LibreOffice (.odt) ou PDF, afin que tout le monde puisse les lire sans faire le jeu d'une multinationale américaine et de ses logiciels privateurs.De plus, cela serait plus conforme au Référentiel général d'interopérabilité (RGI) ( http://references.modernisation.gouv.fr/interoperabilite ).Ici à la maison, nous n'avons que des Logiciel Libre, qu'il s'agisse du système d'exploitation (Linux) ou des outils bureautique (LibreOffice au lieu de Microsoft Office, GIMP au lieu de Photoshop, etc.), et j'essaie aussi d'enseigner à mes enfants la culture du Logiciel Libre (liberté d'utiliser gratuitement ces logiciels, des les étudier, de les améliorer et de les partager avec d'autres).Je vous souhaite une bonne journée.cordialement, »ÉDIT : Woo on est dimanche et j'ai déjà eu une réponse :"Bonjour monsieur,Je suis tout à fait consciente des problèmes que vous soulevez. J'essaie de joindre des documents en pdf mais ne le fais pas de façon encore systématique. J'espère le faire, petit à petit.Cordialement,"