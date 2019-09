Twitter c'est quand même une bande d'enfoirés: Quand ils n'aiment pas ce que tu poste, ils te bloquent en t'empêchant de poster:

- mais ne te disent pas ce qui ne leur plaît pas.

- t'empêchent de CONSULTER ton fil et tes abonnements.

- bloquent même l'export de tes propres données (fuck le RGPD).



Y'a pas à dire, on est bien avec Mastodon, nos sites et nos flux rss.

