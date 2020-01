Les smartphones Samsung ont un mode "ultra économie d'énergie" qui diminue les perfs, et surtout ne laisse que les applications de base (téléphone/SMS) avec un lanceur minimaliste.

Quand on a plus beaucoup de batterie et pas de chargeur, ça allonge énormément l'autonomie. C'est une bonne idée.

Pour ça, il bloque toutes les applications en arrière plan.



Y compris le réveil.



Qui donc ne se met à sonner que dans vous "réveillez" le téléphone en appuyant sur le bouton.



🤦‍♂️





PS: Oui je me suis fait avoir un matin, et j'étais très en retard au boulot.

(J'ai un Samsung S5 Neo sous Android 6.0.1)

