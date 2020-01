L'avantage avec les DRM, c'est qu'on voit que c'est vraiment efficace parce-que aucune série de Netflix, Amazon, Disney, HBO ou OCS ne se retrouve sur le réseau BitTorrent en clair, sans chiffrement.Une belle réussite, donc.Ça valait le coup de laisser des multinationales noyoter le w3c pour ca, et ajouter des boîtes noires dans nos navigateurs.PS: On peut cracher sur Flash (bouh le vilain blob binaire des GAFAM dans notre navigateur) mais on oublie un peu vite que même Firefox est fourni avec deux blobs binaires (un de Cisco et un de Google): https://framapiaf.s3.framasoft.org/framapiaf/media_attachments/files/006/035/673/original/ad65012a84a92e41.png Youpi les boîtes noires.Qui se mettent à jour automatiquement en douce.