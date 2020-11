Voici donc les outils de j'utilise pour la prise en main à distance (si ça peut aider):En réseau local:🔹 x2go (client et serveur Linux. Avantages: Passe simplement par une connexion ssh, permet de prendre la main sur la session graphique locale déjà ouverte. Présent dans les dépôts.)🔹 RDP (serveur natif sous Windows, client Remmina sous Linux)À travers internet, à la demande: https://anydesk.com (relativement compact à télécharger, facile à démarrer, multiplaformes, réactif, et ne fait pas chier son monde comme TeamViewer)À travers interrnet, installé à demeure: https://dwservice.net (Un peu lent, mais multiplateformes, console d'administration, et côté client ne nécessite qu'un simple navigateur. Protection du compte par TOTP.)Juste pour montrer son écran en partageant une simple URL: https://framatalk.org (et autres instances Jitsi)🔹 DWService permet aussi de le faire.Et pour les fichiers à échanger, c'est NextCloud bien sûr :- facilité de gestion des fichiers (depuis un navigateur, depuis Android, avec rclone pour synchoniser, ou carrément en point de montage dans mon explorateur de fichiers).- facilité pour distribuer des fichiers (par simple partage d'URL, avec ou sans mot de passe, avec ou sans expiration).- possibilité de donner une URL qui ne permet que l'upload de fichiers (pratique pour recevoir des fichiers de quelqu'un)- possibilité partager une URL qui donne accès à un répertoire partagé commun permettant de travailler sur un ensemble de fichiers (avec ou sans mot de passe).