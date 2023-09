Un rappel : Pirater des jeux est TOUJOURS moralement correct.Je ne laisserais pas un éditeur ou un auteur rentrer chez moi et retirer de mes étagères des livres que j'ai achetés.Je ne l'autoriserais pas IRL, je ne l'autoriserai pas sur mon ordinateur.Donc oui je vais aller télécharger des versions "piratées" (sans DRM) des jeux.Quant à ceux qui "piratent" des jeux sans les acheter :- s'ils piratent parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'auraient de toute manière pas acheté les jeux.- s'ils piratent alors qu'ils ont les moyens, vous pouvez être certain qu'ils font partie des plus gros acheteurs de jeux. Parce que justement ils ont les moyens (Je ne fantasme pas : les plus gros "pirates" sont aussi ceux qui achètent le plus de jeux).Il n'y a donc aucune raison de taper sur l'une ou l'autre de ces catégories.Donc : 🏴‍☠️ Piratagez les jeux ! (piratager = pirater + partager)PS: Si vous ne croyez pas que "piratage" *augmente* l'audience et les ventes, allez lire ces liens: